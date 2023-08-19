السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل تحويل مسار حركة طيران 30 شركة لصالة 3 بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

قال مجدي إسحاق، رئيس ميناء القاهرة الجوي، إنه تم الانتهاء، رسميا، من كل الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتحويل مسار حركة الطيران من مطار (1) المعروف بالمطار القديم إلى صالة (3) اعتبارا من غد الأحد، وذلك بسبب غلق صالة الوصول رقم (1) بمبني الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم، أمام جميع الركاب القادمين من الخارج، بالإضافة للتعاون المستمر جميع الجهات العاملة بصالات السفر والوصول، بالإضافة لرجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي للتأكيد على شركات الطيران العاملة أهدت أماكنها المحددة بالمبنى وتنظيم نزول الركاب من الطائرة والالتزام بالأعداد المناسبة داخل الأتوبيسات.

ومن المقرر أن يغلق المطار القديم لمدة عام كامل من تاريخ بدء أعمال التطوير والتجديد الخاصة بمطار رقم (1)  فور نقل حركة الطيران حتى تنتهي الشركة المختصة من أعمال التطوير.

وأضاف أنه سيتم تحويل مسار ما يقرب من 30 شركة طيران دولية بسبب أعمال التطوير، أبرزها التالي:  تاركو للطيران- السودانية للطيران-  طيران بدر- طيران الجزائرية- العربية للطيران- فلاي ناس-  الطيران اليمنية- طيران نسما- النيل للطيران- الخطوط السورية- طيران  إيركايرو- طيران التونسية- الليبية للطيران- طيران الإفريقية- طيران سكاي فيجن- المصرية العالمية للطيران- طيران الملكة بلقيس - سمارت للطيران- طيران صن إير- طيران فلاي إيجيبت- إسكندرية للطيران- طيران البحر الأحمر).

حركة الطيران ميناء القاهرة الجوي الركاب السفر والوصول صالة ٣ الطائرة

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