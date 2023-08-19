مكافحة المخدرات تضبط شحنات بـ4 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرتى أمن (الإسماعيلية – الغربية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية– أبوصوير – القنطرة غرب - سمنود) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام)، وضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام)، وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام)، وضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام - 3 ميزان حساس)، وضبط (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود ، وبحوزتها ( كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو")، وضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود، وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سلاح أبيض، وضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود، وبحوزتها (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,200,000 أربعة مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً).