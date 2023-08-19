السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكرانى على مطار عسكرى

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم إرهابي نُفذ بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفذت هجومًا باستخدام طائرة دون طيار على مطار عسكري في منطقة نوفغورود، حيث تم رصد المسيرة عبر مركز المراقبة للمطار، وتم التصدي لها وإسقاطها.

ولفتت الوزارة إلى أنه نتيجة التصدي، اندلع حريق في ساحة مهبط الطائرات في المطار، وتم إخماده في الحال، مسفرًا عن تضرر طائرة حربية واحدة دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط صاروخ أوكراني S-200 أطلقته قوات كييف على شبه جزيرة القرم الروسية.

وزارة الدفاع الروسية ارهابي مقاطعة نوفغورود روسيا منطقة نوفغورود الطائرات

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