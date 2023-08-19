السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ابتعد عن النقاشات السلبية.. كيف تحافظ على تركيزك أثناء عملك اليومي؟

التركيز
التركيز

يصاب بعض الأشخاص بقلة التركيز والإجهاد أثناء فترة العمل، مع الشعور الدائم بالفشل وثقل في تقديم كل ما هو جديد لتطوير العمل، وهناك العديد من النصائح التي يمكنك الحفاظ عليها خلال يومك لتحصل على التركيز المطلوب أثناء فترة العمل لتقليل قلق وضغط اليوم.

ولكي تتخطى ضغط وقلق العمل اليومي وكسر الروتين يمكنك متابعة تلك النصائح الموجودة في السطور التالية، وإليكم عدد من النصائح التي تساعدك على التركيز في العمل وذلك بحسب ما ورد في موقع «annajah».

كيف تحافظ على تركيزك أثناء العمل اليومي؟

هناك العديد من النصائح التي يجب أن تتبعها خلال يومك لتحصل على التركيز المطلوب في العمل إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - ابتعد عن النقاشات السلبية التي تعمل على تقليل التحفيز في العمل لتتمكن من تطوير نفسك وسط زملائك.

2 - حافظ مواعيد نومك اليومية حتى تتمكن من التركيز في عملك أكثر لتكون أكثر نشاطاً.

3 - ممارسة الرياضة والأنشطة الأسبوعية من ضمن الأشياء المهمة التي يجب الاستمرار عليها، لأنها تساعد عقل الإنسان على التفكير بسلاسة وتمنع الشعور بالاكتئاب.

4 - خصص وقت للسفر أو الخروج مع أصدقائك لكسر الروتين اليومي للعمل، وأستغل الإجازات في عمل شئ مفضل بالنسبة إليك مثل:" التجمع مع الأصدقاء - الذهاب إلى المقاهي التي تحتوي على ألعاب جديدة ومميزة - خصص وقت للسفر للإستمتاع بوقتك".

5 - التفكير بشكل إيجابي من الأشياء التي تعمل على تحسين قدرتك في العمل والإستمراريه فيه بشكل أفضل، والشعور بالنجاح سيعطيك دافع لتقديم كل ما هو مفيد في عملك.

6 - التطوير الذاتي عامل مهم جداً لتطوير عملك من خلال اكتساب مهارات جديدة تساعدك على العمل بشكل أفضل وتضيف لك معلومات جديدة.

التركيز العمل التركيز في العمل التفكير بشكل إيجابي التطوير الذاتي

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