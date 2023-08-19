السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حديث العالم.. "dmc" تبرز التنظيم المبهر لحفل أنغام بالعلمين (فيديو)

حفل أنغام بالعلمين
حفل أنغام بالعلمين

رصدت شرمندة الدسوقي، مراسلة قناة "dmc"، أبرز ردود الأفعال حول تنظيم بطولة الجودو بالعلمين الجديدة، قائلة: "الجو رائع بمدينة العلمين، وما زلنا مستمرين بمتابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، وتستمر حتى 26 أغسطس".

وأضافت "الدسوقي"، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم: "مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث إننا شهدنا فعاليات مهمة جدًا خلال الفترة الماضية".

ختام بطولة الجودو بمشاركة 600 لاعب ولاعبة

وتابعت: "شهدنا أمس ختام بطولة الجودو بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية وسط منافسة قوية جدًا من جميع اللاعبين سواء من الناشئين أو البراعم، إضافة إلى أن البطولات بمدينة العلمين تنافس وتضاهي المشاركات العالمية التي نراها في الدول الأوروبية".

ورصدت مراسلة dmc كواليس تنظيم الحفل المبهر للفنانة أنغام في العلمين الجديدة، موضحة أنه كان حديث العالم كله أمس، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وسط تفاعل شديد من الحاضرين.

العلمين الجديدة العلمين الجديدة 2023 أنغام الحفل المبهر للفنانة أنغام تنظيم كواليس مراسلة dmc ترصد

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