قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الأولى بالرعاية فى مراكز أسوان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة بمستشفى أسوان الجامعى، بالتنسيق مع مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة بشكل لائق للمواطنين من خلال تلك القافلة.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ(85) مريضًا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى الرغامة البلد وعزبة الواحي وكوم أمبو قبلي بمركز كوم أمبو وقريتي أبوالريش قبلي والسيل الريفي بمركز أسوان، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها.



ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى أسوان الجامعى، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة، كما وجه كلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية فى محافظة أسوان، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.