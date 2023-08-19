أخر عضو في فريق حجازي.. رحيل الدكتور عمرو جاد عن رئاسة شركة سيد للأدوية

كشفت مصادر مطلعة عن تعيين رئيس جديد في شركة سيد للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لصناعة الأدوية، بدلا من الدكتور عمرو جاد رئيس الشركة السابق.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه رحل الدكتور عمرو جاد منذ مطلع الشهر الجاري، ويعد أخر رئيس من فريق رؤساء الشركات التابعة للقابضة للأدوية الذين قام بتعينهم الدكتور أحمد حجازي، العضو المنتدب السابق للقابضة للأدوية، والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.

المصادر أكدت أنه منذ تعيين الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي الحالي في منصبه وهو يقوم بخطة تغيير لرؤساء الشركات الذين قام بتعينهم الدكتور أحمد حجازي، حيث تم رحيل كلا من الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية، والدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة العربية للأدوية، وحاليا تم الاستغناء عن الدكتور عمرو جاد، كاآر رئيس شركة يتبع الفريق الذي كان يعمل مع الدكتور أحمد حجازي، وساهم هذا الفريق في إحداث طفرة في صناعة الأدوية من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتعظيم نتائج أعمال الشركات في توقيت صعب للغاية وقت فترة انتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر إنه تم تهميش الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية فيما يتعلق بالقرارات المهمة، خاصة أنه أصبح في منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.

الجدير بالذكر أن الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ( شركة قابضة مساهمة مصرية ) تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية كما يحق لها أن تقوم باستثمار أموالها بنفسها وتتولى الشركة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في أطار السياسة العامة للدولة.