وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان تطوير ديوان عام المحافظة

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام، وقاما بإزالة الستار إيذانًا بالانتهاء من أعمال التطوير بتكلفة 47 مليون جنيه.

وعقب ذلك، افتتح اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة رسميًا، والذى يقع على مساحة 116م2 بتكلفة 1.20 مليون جنيه.

وحرص الوزير والمحافظ على تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها، كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية عددًا من الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية دور المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها، لافتًا إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية، خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية وتدريبها على أعلى مستوى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما وجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين وتيسير تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت، لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.

من جهته، أكد محافظ القليوبية أن عدد المترددين يوميًا على المركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة حوالى 50 مواطنًا، وتم تشغيله بصورة تجريبية في شهر مارس الماضى، وهناك متابعة يومية لسير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز للخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم عددًا من المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن بإجمالى 106 شبابيك لتقديم الخدمات لحوالي 785 مواطنًا يوميًا بصورة لائقة ومميزة، من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في كل أجهزة الدولة، بما يساهم في سرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة عالية.