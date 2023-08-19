السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع محصول القطن بـ3 محافظات

وزير الزراعة
وزير الزراعة

صرح الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، بأن المعهد قام بالمرور الميداني على حقول القطن في محافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية للاطمئنان على حالة المحصول الاستراتيجي، بالإضافة لتنظيم ندوات إرشادية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد ومديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان- رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د. عادل عبدالعظيم وكيل المركز للإرشاد والتدريب. 

وتضمنت التوعية تدريب مزارعى القطن بمشاركة الباحثين بالمعهد وتناولت أهم التوصيات الفنية لمحصول القطن خلال تلك الفترة الحرجة من عمر النبات وكيفية التغلب على التأثيرات الناتجة عن موجات الحرارة العالية، كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعدة في نضج اللوزة وكبر حجمها وأيضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة، وقد تم الرد على أسئلة واستفسارات السادة المزارعين حول الحالة العامة للمحصول وملاحظة أى إصابات حشرية فى هذه الفترة للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصة والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.

استصلاح الأراضي الإدارة المركزية البحوث الزراعية الحرارة العالية الزراعة واستصلاح الأراضي الشرقية والإسماعيلية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الأكثر قراءة

تركت طفلة 4 أشهر.. محادثة زوجية تنتهي بمقتل "حسناء الغربية"

الفرح تحول لمأتم.. قصة وفاة عروس ونجاه زوجها في انقلاب سيارة الزفة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

فريد زهران لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة على الطريق الصحيح

خالد داود لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى

بـ2.8 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضية غسيل أموال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور.. جديد وفتاوى المقاهي

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس