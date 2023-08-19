"الزراعة" تتابع محصول القطن بـ3 محافظات

صرح الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، بأن المعهد قام بالمرور الميداني على حقول القطن في محافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية للاطمئنان على حالة المحصول الاستراتيجي، بالإضافة لتنظيم ندوات إرشادية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد ومديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان- رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د. عادل عبدالعظيم وكيل المركز للإرشاد والتدريب.

وتضمنت التوعية تدريب مزارعى القطن بمشاركة الباحثين بالمعهد وتناولت أهم التوصيات الفنية لمحصول القطن خلال تلك الفترة الحرجة من عمر النبات وكيفية التغلب على التأثيرات الناتجة عن موجات الحرارة العالية، كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعدة في نضج اللوزة وكبر حجمها وأيضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة، وقد تم الرد على أسئلة واستفسارات السادة المزارعين حول الحالة العامة للمحصول وملاحظة أى إصابات حشرية فى هذه الفترة للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصة والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.