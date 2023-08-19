السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق معرض الحرف اليدوية للشباب في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد، "إدارة تنمية الشباب" بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أولى معارض  للشباب أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية بمراكز الشباب.

تضمن المعرض ملابس ومفروشات واكسسوارات ومأكولات بهدف محاربة غلاء الأسعار ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل لهم وتشجيعهم علي الابتكار والإبداع.

يقام المعرض خلال الفترة من 18 وحتى 19 أغسطس،بمركز شباب أكتوبر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

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تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توفير فرص عمل زير الشباب والرياضة مساعدة الشباب مديرية الشباب

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