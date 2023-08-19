تركت طفلة 4 أشهر.. محادثة زوجية تنتهي بمقتل "حسناء الغربية"

قررت جهات التحقيق بمركز بسيون بمحافظة الغربية، حبس “رمضان ا” ٣٥ عاما، عامل بسوبر ماركت، والمتهم بقتل زوجته الشابة منه الصعيدي ١٩ سنة بواسطة مطواة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات والتحقيقات المبدئية عن تفاصيل قيام الزوج بإنهاء حياة زوجته الشابة داخل منزل والدها ولأسرتها بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون وذلك بعد وقوع خلافات زوجية بينهم خلال الفترة الماضية وسوء معاملته لها حيث تركت منزل الزوجية وذهبت لمنزل أسرتها بعد تدهور علاقتهما.

وفي يوم الواقعة، قام الزوج بالذهاب إلى منزل زوجته الشابة وتحدث معها وفجأة اخرج مطواة من بين طيات ملابسه وانهال عليها بالطعن بمطواة في أنحاء متفرقة من جسدها وبطنها وتركها تنزف وفر هاربا لم تفلح محاولات إنقاذها حيث أصيبت بنزيف حاد ناتج عن تعرضها للطعن بسلاح أبيض وتوفيت متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتم تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي والتصريح بدفنها حيث تم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن والآسي خيمت على الجميع حيث كانت تتمتع بأخلاق حسنة وسمعة طيبة وتركت طفلة ٤ أشهر.

وتمكن فريق البحث من ضبط الزوج وتحرير محضر بالواقعة وأصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.