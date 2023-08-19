السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان: بدء أعمال تنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" ببرج العرب الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء أعمال تنفيذ 333 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة، موضحاً أن المشروع يستهدف تنفيذ 8000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، والتي سيتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وتم التأكيد على ضرورة التزام الشركات بالبرامج الزمنية الخاصة بالتنفيذ، فضلاً عن الالتزام بجميع معايير الجودة المطلوبة في بنود الأعمال.

كان المهندس السيد أحمد همام، قد قام بالمرور على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث قام بمتابعة أعمال تطوير المدخل الغربي للمدينة (طريق حسن علام) الرابط بين المدينة والساحل الشمالي بطول 8.5 كم، موجهًا بضرورة الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشركات القائمة العمرانية الجديدة الساحل الشمال برج العرب الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سكن كل المصريين طريق حسن علام

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وقضايا إرهاب

"الدعم الرئاسى لبرامج الحماية الاجتماعية" يتصدر اهتمامات صحف السبت

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى الأكاديمية العسكرية فجرًا

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان عبر السوشيال ميديا

لليوم الـ352.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

الإعلان عن 17 وفاة فى قاعدة "تينكر" الجوية الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس