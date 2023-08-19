السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" يعود للمنافسة متفوقًا على "مرعى البريمو"

بيت الروبي
بيت الروبي

حققت أفلام السينما لعام 2023 نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية. 

وواصل الفنان كريم عبدالعزيز، تحقيق أرقام قياسية جديدة بفيلمه الأخير "بيت الروبي"، الذي عُرِض خلال موسم عيد الأضحى المبارك وتفوق به على كل المنافسين. 

ونجح فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، في تحقيق إيرادات 430 ألف جنيه أمس الجمعة، واحتل الفيلم ترتيبًا متقدمًا بين الأفلام المعروضة، متفوقًا على فيلم «مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي، حيث احتل «بيت الروبي» المركز الثالث في شباك التذاكر بعد فيلم «وش في وش» الذي جاء في المركز الثاني، فيما اعتلى فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني، صدارة الإيرادات.

ويُقدم فيلم "بيت الروبي" فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، وسارة عبدالرحمن، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبوسريع، والقصة والسيناريو والحوار من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

فيما جاء في المركز الرابع على مستوى الأفلام المطروحة في موسم الصيف، فيلم «مرعي البريمو» الذي حصد أمس الجمعة إيرادات قدرت بـ 382 ألف جنيه.

 وتدور قصة فيلم «مرعي البريمو» في إطار كوميدي حول شخصية «مرعي البريمو» بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته. 

فيلم «مرعي البريمو» من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

بيت الروبي فيلم بيت الروبى إيرادات فيلم بيت الروبي مرعى البريمو محمد هنيدي

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