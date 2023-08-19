السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسح ميدانى لـ10% من سكان ريف كفرالشيخ لعلاج البلهارسيا

وكيلة وزارة الصحة
وكيلة وزارة الصحة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ عن بدء الإدارة العامة للأمراض المتوطنة حملة مكثفة للقضاء على البلهارسيا في خمسة مراكز خلال المرحلة الأولى، ابتداءً من غدٍ الأحد، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

وأكدت الدكتورة أماني القرش، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، أنه تم التجهيز لحملة علاج البلهارسيا، والتي من المقرر أن تبدأ غدًا الأحد الموافق 20/8/2023، وأنه سيتم خلال هذه الحملة إجراء مسح ميداني لـ10% من سكان ريف محافظة كفرالشيخ، لعلاج الحالات الإيجابية للبلهارسيا.

وأوضحت القرش أن المرحلة الأولى من الحملة تشمل خمسة مراكز، وهي كفرالشيخ ودسوق والرياض وفوه وسيدي غازي، وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الدولة للقضاء على الأمراض المتوطنة، والحرص على تحسين الأوضاع الصحية للمواطنين.

من جهة أخرى، فقد واصلت حملة "100 يوم صحة" في يومها السادس والخمسين انتشارها في محافظة كفرالشيخ، حيث تم تنفيذها في دور العبادة وأماكن التجمعات.

وتهدف حملة "100 يوم صحة"، التي بدأت في 25 يونيو الماضي، إلى توفير الخدمات الطبية وخدمات المبادرات الرئاسية في جميع المناطق المأهولة داخل محافظة كفرالشيخ، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إذ تواجدت الحملة في المساجد والكنائس والأماكن العامة مثل الحدائق والشوارع الرئيسية، واستمر انتشار الحملة أمام المساجد الكبرى وفي أماكن التجمعات، حيث يتواجد المواطنون بكثافة بعد أداء شعائر صلاة الجمعة.

من جهتها، فقد أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، استمرار تقديم الحملة خدماتها، ودعت المواطنين للتوجه إلى مقرات الحملة والوحدات الصحية والمستشفيات للاستفادة من خدماتها المجانية، مشيدة بجهود فرق الحملة وأكدت على عدم ادخارهم أي جهد في تقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين، ودعتهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والمواطن.

بلهارسيا أرياف الصحة علاج كفر الشيخ

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