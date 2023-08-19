السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلان 17 وفاة في قاعدة "تينكر" الجوية الأمريكية

قاعدة تينكر
قاعدة تينكر

بعد انتشار أنباء عن موجة انتحار اجتاحت قاعدة "تينكر" الجوية بولاية أوكلاهوما الأمريكية، أعلنت أبيغيل روسيتا المتحدثة باسم القاعدة تسجيل 17 حالة وفاة في القاعدة منذ مطلع العام الجاري، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

 وقالت أبيغيل روسيتا: "لقد توفي في القاعدة 17 فردا منذ يناير الماضي، بينهم 11 طيارا عسكريا ومدنيا لأسباب طبيعية أو جراء الحوادث، فيما توفي 6 آخرون لأسباب أخرى، بعضها قيد التحقيق".

الولايات المتحدة.. انتحار شاب مسلح بعد قتله ثلاثة أشخاص فى ولاية واشنطن

وفي يناير الماضي، أقدم شاب على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بعد قتله ثلاثة أشخاص الثلاثاء في ولاية واشنطن، في حادث وصفته الشرطة الأمريكية بأنه اعتداء عشوائي.

تأتي هذه الجريمة المروعة في أعقاب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين في كاليفورنيا أوقعتا منذ السبت 18 قتيلا.

وأفادت الشرطة في مدينة ياكيما القريبة من سياتل، بأن «شابا يدعى جاريد هادوك ويبلغ 21 عاما أطلق النار على اشخاص داخل وحول متجر صغير ليلا  قبل أن يلوذ بالفرار».

وقال مات موراي قائد الشرطة في المدينة: «إن المحقّقين يجهلون حتى الساعة دوافع المهاجم»، مشيرا إلى أنّ إطلاق النار خلّف ثلاثة قتلى.

وبحسب موراي فإنّ إطلاق النار حصل فجأة من دون سابق إنذار إذ «لم يقع أيّ نزاع واضح بين الناس» الذين كانوا في المكان.

ووفقا لقائد الشرطة، فقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المتجر أن «الرجل دخل وراح يطلق النار فحسب».

وأضاف موراي: «أنّ المسلّح خرج بعدها من المتجر وأطلق النار على أحد الضحايا ثم اجتاز الشارع وأطلق النار على شخص آخر على ما يبدو»، قبل أن يسرق سيارة ويفرّ على متنها.

اعترف لوالدته

وبعد ساعات تلقت الشرطة مكالمة طوارئ من امرأة قالت إن المسلح المطلوب استعار هاتفها.

تينكر قاعدة تينكر أوكلاهوما تسجيل 17 17 حالة وفاة ولاية أوكلاهوما الأمريكية

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