السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النشرة المرورية اليوم السبت.. سيولة على الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

تشهد الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية، وذلك وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات، باستثناء بعض التكدسات أعلى الدائري بمحور 26 يوليو.

كما ظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

15 مايو الجيزة الدائري الرئيسية السيولة المرورية الكثافات المرورية القاهرة القاهرة والجيزة

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