السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إشادات واسعة بإمكانيات الشركة المتحدة لنقل حفل أنغام بمهرجان العلمين

حفل أنغام بالعلمين
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

أشاد عدد من متابعي حفل النجمة أنغام بمهرجان العلمين الجديدة بإمكانيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في النقل التليفزيوني للحفل على الهواء مباشرة على قناتي الحياة ودي إم سي.

ومن بين الإشادات إحدى الصفحات المتخصصة في تحليل البث التليفزيوني والنقل وتكنولوجيا البث والكاميرات ووحدات التصوير، والتي أكدت على أن جودة وحدات المتحدة مميزة وأن الأداء في النقل كان متميزا للغاية.

واختتمت النجمة أنغام حفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أكثر من ساعتين ونصف من الغناء والطرب وإمتاع الجمهور، مقدمة عشرات الأغنيات المميزة.

وقالت أنغام، خلال اختتامها الحفل: “اسمحولي أشكر الأوركسترا العظيم الأساتذة زمايلي والمايسترو الغالي العزيز الكبير هاني فرحات.. فخر مصر حقيقي أنا فخورة إن أنا زميلته، شكرا ليكم يا رب تكونوا انبسطتم زي ما أنا انبسطت ونورتوا مصر”.
 

حفل أنغام بالعلمين الجديدة
حفل أنغام بالعلمين الجديدة
حفل أنغام بالعلمين الجديدة

ووسط أجواء ساحرة، حظى حفل الفنانة أنغام في مهرجان "مدينة العلمين الجديدة"، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث الصورة المبهرة التي ظهر عليها إخراج الحفل المذاع على الهواء مباشرة على شاشتي “الحياة” و"دي إم سي".

وأشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحفل المبهر يؤكد أن الشركة المتحدة استعدت له جيدا حتى يخرج في أجمل صورة.

وأشادت المطربة أنغام بجمال مدينة العلمين والتنظيم الرائع للحفل، متمنية التوفيق للمدينة كوجهة سياحية متميزة. 

يذكر أن حفل أنغام كان كامل العدد، ونفدت التذاكر فور طرحها في الأسواق.

وواصلت النجمة أنغام، تقديم فاصل من المتعة الطربية لمدة ساعتين بحفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين”، بحضور جماهيري كبير.

 

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