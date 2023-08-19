السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أخصائية تغذية تكشف مخاطر وأضرار الإفراط فى تناول الأجبان المصنعة

الأجبان المصنعة
الأجبان المصنعة

أوضحت الدكتورة بسمة يسري، أخصائية التغذية العلاجية، مخاطر وأضرار الإفراط في تناول الأجبان المصنعة، قائلة: "إن تناول الجبن المصنعة أصبح منتشر بشكل مبالغ فيه ما بين الصغار والكبار، لكن السؤال هل هي جبنة من الأساس أم لا؟.

وأضافت الدكتورة بسمة يسري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف عابدين، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الأنواع من الأجبان من المفترض ألا يطلق عليها اسم جبنة من الأساس، وإنما يجب أن يطلق عليها بشبيه الجبنة أو نظير الجبنة؛ وذلك لأن احتوائها على عناصر الجبن لا يصل إلى 20% أو 25%، لكننا نطلق عليها جبنة، وجميع الناس يطلق عليها جبنة.

وأوضحت أن الجبنة الطبيعية من المفترض أن تكون مكوناتها من اللبن أو الحليب والقشطة، ومكونات أخرى مثل الماء والملح، لافتة إلى أن الأجبان المصنعة أو ما يطلق عليها بنظير الجبن، تحتوي على سعرات عالية جدًا وتفتقد إلى نسبة الكالسيوم وفيتامين "د" الذي يحتاجه الجسم، وتحتوي على زيوت نباتية، كما تحتوي على مستحلبات وفوسفات الصوديوم، والذي يؤدي استخدامه إلى مشاكل بالكلى، كما تحتوي على فوسفات البوتاسيوم الذي من الممكن أن يتسبب في عمل مشاكل بالجهاز الهضمي، بالإضافة إلى احتواءها على الدهون المشبعة ودهون زيت النخيل الذي يتسبب في عمل مشاكل بالجهاز الدوري والقلب. 

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