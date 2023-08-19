أنغام ترد على طلبات جمهورها: "حاضر والله وعد"

انطلق قبل قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر"، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد، في واحد من أضخم حفلات الموسم وحدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، وبدأت أنغام الحفل بأغنية "نفضل نرقص".

وطلب عدد من جمهور النجمة أنغام بعض الأغنيات لتجيبهم: "حاضر والله وعد" بأن تقدم لهم تلك الأغنيات خلال الحفل.

وواصلت النجمة أنغام تقديم أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، حيث قدمت أغنية “خليني شوية جنبك”، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور على كلمات الأغنية.

وانطلق قبل قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر"، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد، في واحد من أضخم حفلات الموسم وأضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت أنغام الحفل بأغنية "ونفضل نرقص"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على تحيتها والتصفيق لها بمجرد دخولها مسرح العلمين أرينا.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

بدأ منذ قليل حفل النجمة الكبيرة أنغام، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين” بمدنية العلمين الجديدة، حيث قدمت الإعلامية جاسمن طه زكي الحفل وقدمت النجمة أنغام تقديما مميزا.

وعبرت جاسمن عن سعادتها بتقديم حفل النجمة أنغام، وتمنت ليلة ممتعة لكل الجمهور، ووصفت أنغام بأنها صاحبة الإحساس الصادق وجوهرة الغناء العربي، كما أن أصدق الألقاب لقب صوت مصر.