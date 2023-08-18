جلال السعيد لـ"الشاهد": محمد بديع هو من كان يحكم مصر عام 2012

كشف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، عن قصة تعرفه على محمد بديع المرشد العام للإخوان في الفيوم.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه لم ألتق محمد بديع رغم حضوره لإلقاء المحاضرات بكلية الهندسة جامعة الفيوم.

وأضاف: "بدأت قصة التعارف بنشاط طلابي، عندما طلب أحد الطلاب إرسال دعوة لمحمد بديع لتقديم محاضرة في الجامعة، ولم أكن اعرفه ولم أقابلها، ونفس الطلب تقدم في العام التالي، ولم ألتق محمد بديع رغم حضوره لإلقاء المحاضرات بكلية الهندسة جامعة الفيوم، وفي هذا اليوم كان هناك حفل إفطار في رمضان، فقمت بتقديم دعوة لتناول الإفطار مع أسرة الكلية، وتعرفت عليه في هذا اليوم، ولكن لم أركز مع هذا الاسم، وهو ظهر بشكل رسمي في تقديم خطاب مرسي في جامعة القاهرة، ووقتها كنت وزير للنقل في حكومة الجنزوري".

وتابع: “عندما أعلنوا اسم المرشد العام للإخوان، قولت الأسم والشكل ده أن أعرفه وشوفته قبل كده، ولم أكن أتذكر الواقعة، وفي احتفال حلف اليمين في الحكومة عام 2012، كنت أسمع مجموعة من الأشخاص، يحرصون شخص مهم، وكان هو محمد بديع وذكرني بنفسه وقالي لي أنه تناول مع عيش وملح، ودار حديث سريع”.

وأكمل: "لمست بعض الود في هذا الحديث، لأنه كان أقوي شخص في مصر في هذا الوقت، ويرأس الرئيس محمد مرسي، وكنت من الوزراء الذين قابلوا مرسي مرات قليلة، وكان يخطط لمشروعات قوية بين مصر والصين، وطلب مقابلتي لأصحابي معه وتحضير ملف خاص للنقل لمناقشته مع الجانب الصيني، وحضر اللقاء الدكتور عصام الحداد، وزير الخارجية الفعلي في عهد الإخوان، ومعظم الإخوان كانوا يمارسوا نشاطهم عبر كيانات تختلف في طبيعتها عن الإخوان".