أسامة إمام يوضح تكلفة مصروفات دراسة الذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية

قال الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، إن التطور الطبيعي للمعلومات هو الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن كليات الحاسبات والمعلومات في مصر قدمت عدد كبير جدًا من الخريجين للتواجد في قطاعات عديدة بالمجتمع المصري.

وأضاف الدكتور أسامة إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف عابدين عبر القناة الأولى المصرية، أنه نتيجة زيادة المعلومات وعلوم البيانات، تم البدء في دخول مرحلة جديدة باستخدام هذه المعلومات فيما يفيد الإنسان في المستقبل، ومن أجل تحقيق ذلك فإننا بحاجة إلى أن تتعلم الآلة سلوك الإنسان، وبالتالي يكون هذا هو الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الحكومة المصرية الحالية تعتبر حكومة ذكية جدًا، لأن رؤية مصر 2030 تقوم على الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كان لابد لكليات الحاسبات والمعلومات تغير مواضيعها تحت مسمى حاسبات وذكاء اصطناعي، وذلك من أجل مواكبة المستقبل، لافتاً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تقوم على قطاع الذكاء الاصطناعي، كما أن وظائف المستقبل بالكامل تقوم على هذا القطاع.

وأشار إلى أن هناك وظائف كاملة سوف تخرج من سوق العمل، لافتًا إلى أن إقبال الطلاب على الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي على أعلى مستوى، مؤكدا أن جميع خريجي القطاع يعملون.

إن التكلفة على الدولة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تتراوح من 40 إلى 80 ألف جنيه حسب الدعم اللوجستي لكل كلية، لافتا إلى أن الطالب يدفع مصروفاته العادية والتي تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 جنيه، وإذا كان البرنامج الخاص به مميزاً وله بعض الشراكات الدولية، ففي هذه الحالة يدفع أقل من قيمة التكلفة الفعلية.