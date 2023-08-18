إسلام إبراهيم: تعلمت من محمد رمضان التركيز في الشغل

أكد الفنان إسلام إبراهيم أن فيلم «ع الزيرو» من الأفلام المميزة جدا، مشيدًا بكتابة مدحت العدل لسيناريو الفيلم.

وقال إسلام إبراهيم خلال تصريحات له ببرنامج “سبوت لايت”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة "صدى البلد": تعلمت من محمد رمضان التركيز في الشغل، وبيشتغل 48 ساعة في الـ24 ساعة، وهي حاجة من الأمور المهمة لنجاح أي عمل.

وعن دوره في المسلسل «نبيه» أكد إسلام إبراهيم، أن دوره يتميز بشخص يكون صديق البطل الأقرب، وشخصية لديها طموحات وأحلام ونجاحات عديدة.

ومن جانبه، علق أحمد وفيق على دوره في فيلم «ع الزيرو» قائلًا: نيللي كريم ومحمد رمضان يقومان بعمل مهم، والعدل جروب رجعوا السينما بعدما كادت أن تختفي مؤخرًا.

وأشاد وفيق بجمال العدل كمنتج وفنان إداري، بجانب محمد رمضان النجم الذي يمتلك الكم والجودة، مختتما: الإنتاج الضخم يعني أعمال عديدة ومميزة من حيث الجودة والإنتاج.