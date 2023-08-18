محافظ دمياط تناشد رجال الأعمال بالمشاركة في المشروعات التنموية

ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رجال الأعمال في المحافظة، بالمساهمة في المشروعات التنموية في المحافظة، مشيرة إلى أنهم يشاركون بالفعل في أعمال خيرية، لكن البلد تحتاج لمزيد من المساهمات.

ولفتت منال عوض خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تطوير الكورنيش يتزامن مع تطوير المحافظة والنصب التذكاري.

وأوضحت أن دمياط خالية من أي العشوائيات، لكن بها 7 مناطق غير مخططة، ويتم العمل على تطويرها وسينتهي منها الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن يتم تطوير الكورنيش بطول 3 كم على 3 مراحل، وأنه تم تدشين أعمدة الكهرباء وتطوير البرجولات ومحال تجارية والحديقة بعد أن كانت منطقة عشوائية مهجورة، مؤكدة أن كل مدينة أصبح لها كورنيش نيل يكون متنفس في فصل الصيف للمواطنين.

ونوهت أن مشكلات المواطنين أبرزها تتمثل في «الإسكان، البطالة، الصحة»، منوهة أنها تقوم بالمرور دوريًا على المناطق رفقة مجموعة من مكتبها بالمحافظة، ويتم تلقي أي شكوى عبر الـ"واتس آب".