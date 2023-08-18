مسرح العلمين أرينا كامل العدد قبل دقائق من حفل النجمة أنغام

يبدأ حفل النجمة الكبيرة أنغام بعد قليل ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة أضخم الفعاليات الترفيهية بالشرق الأوسط وهو الحفل الذي ينتظره الملايين من الجمهور العربي أمام الشاشات.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وقبل دقائق من الحفل اكتمل مسرح العلمين أرينا الذي يحتضن الحفل ورفع شعار كامل العدد بعد أن بيعت كل تذاكر الحفل خلال ساعات من طرحها للحجز عبر موقع تذكرتي.

وتقدم صوت مصر النجمة أنغام الليلة مجموعة مميزة من أهم أغانيها حيث أعدت برنامجا يجمع بين القديم والحديث.

وأعد القائمون على الحفل مفاجأة للنجمة أنغام من خلال كتابة اسمها بطريقة كتابة مميزة كما وضعت على الشاشات العملاقة جملة “صوت مصر” وهو اللقب الذي حصلت عليه من الجمهور خلال الفترة الماضية.