الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة

جريدة الدستور

قال المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ضخت كميات زيادة من السجائر في السوق بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أسعار السجائر بدأت تنخفض بشدة، وتقترب للسعر الرسمي، مؤكدًا أن الأزمة مفتعلة، من خلال تجار يتحكمون في السوق لغرض محدد.

وأردف: "ضخينا كميات من السجائر للتجار مسجلة بكشوف وبلغنا للجهات الرقابية الكميات التي تنزل السوق بأسعار الرسمية، للتأكد من طرحها للمستهلك، وباقي أن يضبط المستهلك استهلاكه، وألا يشتري أكثر من استهلاكه اليومي".

ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء الأزمة لأنها تعتمد على مشاركة المستهلكين، وأن يتوقفوا عن الشراء الزائد عن الحاجة تخوفًا من نقصها، منوهًا بأن التجار سيحاولون طول الوقت البيع بأزيد من السعر.

وأشار أمان إلى أن لا هو ولا أعضاء مجلس الإدارة يشربون السجائر بنسبة 100% أثناء الاجتماع، وبنسبة 90% خارج الاجتماع.

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