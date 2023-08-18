شريف صدقى يكشف أهمية الأقمار الصناعية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر أطلقت أول قمر تجريبي عام 2007م.

وأضاف الدكتور شريف صدقي خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أن الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة تختلف عن أقمار الاتصالات أو البث الفضائي، حيث تمنحنا صورة كاملة عن الموارد الموجودة في الدولة المصرية من أنهار، موارد طبيعية، زراعة، تحليل الأجواء، المتمثلة في التغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث.

وأوضح أنه من خلال صور الأقمار الصناعية نستطيع تحديد الأجواء المتواجدة على الأراضي الزراعية، وبالتالي يمكن تحديد أفضل أنواع المحاصيل التي من الممكن زراعتها في الأراضي الزراعية، وهو ما يمكننا من تعظيم إنتاجية الأرض، ومن ثم توفير الأمن الغذائي، وهو ما يعتبر أحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية تساعدنا في متابعة المشروعات العملاقة التي قامت بها الدولة المصرية، بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من كل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة المصرية.

وبين أنه في حالة حدوث تعديات على الأراضي المملوكة للدولة، يمكن رصدها من خلال الصور عالية الدقة للأقمار الصناعية.