الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شريف صدقى يكشف أهمية الأقمار الصناعية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر أطلقت أول قمر تجريبي عام 2007م.

وأضاف الدكتور شريف صدقي خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أن الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة تختلف عن أقمار الاتصالات أو البث الفضائي، حيث تمنحنا صورة كاملة عن الموارد الموجودة في الدولة المصرية من أنهار، موارد طبيعية، زراعة، تحليل الأجواء، المتمثلة في التغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث.

وأوضح أنه من خلال صور الأقمار الصناعية نستطيع تحديد الأجواء المتواجدة على الأراضي الزراعية، وبالتالي يمكن تحديد أفضل أنواع المحاصيل التي من الممكن زراعتها في الأراضي الزراعية، وهو ما يمكننا من تعظيم إنتاجية الأرض، ومن ثم توفير الأمن الغذائي، وهو ما يعتبر أحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة للدولة المصرية 2030. 

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية تساعدنا في متابعة المشروعات العملاقة التي قامت بها الدولة المصرية، بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من كل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة المصرية.

وبين أنه في حالة حدوث تعديات على الأراضي المملوكة للدولة، يمكن رصدها من خلال الصور عالية الدقة للأقمار الصناعية. 

الدكتور شريف صدقي وكالة الفضاء المصرية الاقمار الصناعية أهداف التنمية المستدامة برنامج بصراحة

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جهود مكثفة لكشف لغز مصرع طفل حرقًا فى السلام

فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة فى المنوفية

إيهاب الطماوي: توجيه السيسي بتحويل مخرجات الحوار الوطني للدراسة نقلة نوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس