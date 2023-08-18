الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع  التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأولياء أمور الصف الأول الابتدائي الأزهري، إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة التقديم من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية المخصص لتنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط 

https://azhar.gov.eg/tnsek/

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

وأوضح  قطاع المعاهد الأزهرية على الصفحة الرسمية له على الإنترنت أنه يمكن لولي الأمر الاطلاع على نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

أولًا: الدخول على بوابة الأزهر الشريف على الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/tnsek/

ثانياً: كتابة بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.

ثالثاً: الضغط على عرض النتيجة.

رابعاً: سوف يظهر أمامك المعهد الذي تم قبول الطالب فيه.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

 

6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

شهادة الميلاد الأصلية للطالب حديثة ومميكنة.

صورة من بطاقة الأم والأب.

إيصال مرافق مياه أو غاز أو كهرباء.

ملف التقديم.

دوسيه بلاستيك.

البطاقة الصحية للطالب.

استمارة الكشف الطبي للطالب.

دوسيه بلاستيك للتقديم.

البطاقة الصحية للطالب.

يذكر أنه عقب الإعلان عن نتيجة التقديم للصف الأول الأزهري يجب تجهيز كافة الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 /2024 والتي جاءت كالتالي:

6 صور (4×6) بخلفية بيضاء للتلميذ المتقدم.

البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

تقرير طبي من التأمين الصحي (موضح بها ما يفيد بخلو الطفل من الأمراض المعدية)

صورة بطاقة الأب والأم الشخصية (بشرط أن تكون سارية).

فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي (لإثبات محل الإقامة).

الدمغات اللازمة من مكتب البريد.

شهادة ميلاد الطفل.

استمارة التقديم الإلكتروني.

حافظة بلاستيكية.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 2023 قطاع المعاهد الأزهرية رابط بوابة الازهر الالكترونية الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الازهري وزارة التربية والتعليم والتعليم بوابة الازهر الالكترونية

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