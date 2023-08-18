رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأولياء أمور الصف الأول الابتدائي الأزهري، إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة التقديم من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية المخصص لتنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/tnsek/

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية على الصفحة الرسمية له على الإنترنت أنه يمكن لولي الأمر الاطلاع على نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

أولًا: الدخول على بوابة الأزهر الشريف على الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/tnsek/

ثانياً: كتابة بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.

ثالثاً: الضغط على عرض النتيجة.

رابعاً: سوف يظهر أمامك المعهد الذي تم قبول الطالب فيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

شهادة الميلاد الأصلية للطالب حديثة ومميكنة.

صورة من بطاقة الأم والأب.

إيصال مرافق مياه أو غاز أو كهرباء.

ملف التقديم.

دوسيه بلاستيك.

البطاقة الصحية للطالب.

استمارة الكشف الطبي للطالب.

دوسيه بلاستيك للتقديم.

البطاقة الصحية للطالب.

يذكر أنه عقب الإعلان عن نتيجة التقديم للصف الأول الأزهري يجب تجهيز كافة الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 /2024 والتي جاءت كالتالي:

6 صور (4×6) بخلفية بيضاء للتلميذ المتقدم.

البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

تقرير طبي من التأمين الصحي (موضح بها ما يفيد بخلو الطفل من الأمراض المعدية)

صورة بطاقة الأب والأم الشخصية (بشرط أن تكون سارية).

فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي (لإثبات محل الإقامة).

الدمغات اللازمة من مكتب البريد.

شهادة ميلاد الطفل.

استمارة التقديم الإلكتروني.

حافظة بلاستيكية.