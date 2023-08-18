الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يوضح تفاصيل مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي

استضافت الإعلامية رانيا هشام، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في حلقة خاصة  داخل مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية. 

وقال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن هذا يعتبر جزء أصيل من توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية والمتمثل في التجميع والتكامل والاختبار، لافتاً إلى أن هناك مرحلة ثانية خاصة بالتصميم، حيث أن التصميم على حسب تعقيد الأنظمة المختلفة المتواجدة داخل القمر حيث يعتبر القمر نظام بيني. 

وأضاف شريف صدقي خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أننا بصدد تجهيز معمل حديث جدًا على أحدث تكنولوجيات، مثل التي تتواجد في وكالة الفضاء الأوروبية ، ويسمى معمل التصميم المتزامن الذي يرى تأثير كل نظام يتم اختباره، في مرحلة التصميم نفسها، أي أن هذه الأنظمة قبل أن يتم تصميمها وتصنيعها، فإنه في مرحلة التصميم يتم التأكد من أنها من الناحية التصميمية تؤدي المهام المطلوبة منها بالكامل. 

وأوضح أن هناك جزء آخر يسمى البرمجيات، لافتاً إلى أننا نمتلك مهندسين على قدر كبير من الخبرة في مجال البرمجيات والتكامل والاختبار.

الإعلامية رانيا هشام وكالة الفضاء المصرية الاقمار الصناعية القمر الصناعي سات2 برنامج بصراحة الدكتور شريف صدقي

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