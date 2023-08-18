الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد حالة النظافة في عدد من القطاعات بالأحياء ومدى تواجد فرق العمل الميدانية اليوم الجمعة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بحي الدقي، مؤكداً على رئيس الحي بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي يتم تنفيذها والصيانة الدورية لها. 

كما شدد المحافظ على كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى وتحرير محاضر بيئة حول مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق.

ووجه المحافظ بمراجعة أعمال الرصف التي تمت في عدد من الشوارع بنطاق حي الدقي والعجوزة، وعدم الاستلام من الشركات المنفذة قبل تلاشي كافة الملاحظات. وخلال جولته، استمع المحافظ لعدد من شكاوى وآراء المواطنين، مؤكداً على الاستجابة لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وياسر سامي رئيس حي العجوزة.

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ميدان الجمهوريات بحي الدقي حي الدقي تطوير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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