الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لينك المصرية للاتصالات للاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي 2023

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن لينك المصرية للاتصالات للاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي 2023 وكيفية سداد فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2023.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023


ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته لينك المصرية للاتصالات للاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي 2023 وطرق دفع الفاتورة.

لينك المصرية للاتصالات للاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي 2023


أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن اصدار فاتورة التليفون الأرضي  لشهر يوليو السبت  15 يوليو 2023 الماضي على أن يتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتى يوم الإثنين 15 أغسطس.

بدأت الشركة  تحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة 1571 سنترالًا من الثامنة صباحًا إلى الثالثة والنصف عصرًا بالإضافة إلى 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يومًا، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.


طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023


خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر المنافذ الآتية:

- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE .

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2023 وطرق السداد

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