مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-8-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-8-2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال ساعات الليل المتأخرة حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة توقيت الصلوات الخمس لأدائها في موعدها المحدد لذلك يعرض الدستور للقراء موعد الصلاة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان هيئة المساحة.



مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-8-2023 في المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية الخاص بتوضيح مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-8-2023 في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي:-



موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:50 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:32 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:55 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:48 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:29 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:51 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:45 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:35 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:34 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:58 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:55 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:35 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:57 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:56 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:23 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:23 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:41 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:47 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:33 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:56 مساءا.

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