الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيبو يطير إلى النمسا لإنهاء الترتيبات الخاصة بمعسكر الأهلى

خالد بيبو
خالد بيبو

غادر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، القاهرة اليوم متوجهًا إلى النمسا، في رحلة تستغرق 48 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

رافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي، المدير الإداري لفريق الكرة.

يقوم خالد بيبو بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعود خالد بيبو إلى القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى النمسا.

خالد بيبو الاهلى معسكر الأهلي النمسا

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