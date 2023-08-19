السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 19-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 19-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية، خاصة عقب التحسن الملحوظ في الحالة الجوية بفعل انتهاء منخفض الهند الموسمي الذي أدى إلى وصول درجات الحرارة إلى معدلات مرتفعة غير مسبوقة مع ارتفاع نسبة الرطوبة والشعور بحرارة الجو.

حالة الطقس اليوم السبت 19-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 19-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية طقس حار مع ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا مع مزيد من التحسن في ساعات الليل.

وأكد بيان الأرصاد وجود نشاط في حركة الرياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء في كافة محافظات الجمهورية مع وجود فرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في جنوب سيناء وتصل إلى سيول على سانت كاترين.

وأوضح البيان أن هناك سحب منخفضة في ساعات الصباح على مناطق من محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد في تلطيف الأجواء.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023 

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 33 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية  العظمى 33 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شمال سيناء العظمى 33 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 33 والصغرى 27 درجة مئوية.

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