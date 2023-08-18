مراهقون في عصر «السوشيال ميديا».. ما هو التطبيق الأكثر استخدامًا؟

تستحوذ منصات "السوشيال ميديا" على عقول وأوقات مراهقوا هذه الأيام، ويتنقل المراهقون اليوم، في مشهد رقمي على عكس الكلاسيكي الذي عاشته الأجيال السابقة.

في عام 2022، أجرى مركز بيو للأبحاث استبيانًا متعمقًا يسأل المراهقين- وآبائهم - عن تجاربهم وآرائهم تجاه وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يلي تستعرض التطبيقات الأكثر استخدمًا بينهم وفقًا لما أثبتته الدراسة.

ويُعد موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" هو النظام الأساسي الأكثر استخدامًا من قبل المراهقين، حيث قال 95٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا إنهم استخدموه على الإطلاق، وفقًا لمسح أجراه المركز في الفترة من 14 أبريل إلى 4 مايو 2022 ، والذي سأل عن 10 منصات على الإنترنت.

بينما يعد استخدام منصة "تيك توك" أكثر شيوعًا بين المراهقين السود وبين الفتيات المراهقات، حيثُ ما يقرب من ثمانية من كل عشرة مراهقين سود (81٪) يستخدمون تيك نوك، مقارنة بـ 71٪ من المراهقين من أصل إسباني و 62٪ من المراهقين البيض، ويعد المراهقين من أصل إسباني (29٪) هم أكثر عرضة من المراهقين السود أو البيض.

ووفقًا لدراسة مركز بيو للأبحاث، يستخدم غالبية المراهقين يوتيوب وتيك توك يوميًا، ويبلغ البعض عن استخدام هذه المواقع بشكل شبه دائم، حيثُ أكثر من نصف المراهقين من الصعب عليهم التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد استبيان مركز الأبحاث أن 58٪ من هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا أنه سيكون من الصعب جدًا أو إلى حد ما التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنة بـ 48٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا.

ويقول حوالي 32٪ من إجمالي المراهقين أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير سلبي في الغالب على الأشخاص في سنهم، بينما قال 9٪ هذا عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أنفسهم.