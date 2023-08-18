عن زيارته لإثيوبيا.. رئيس الإمارات: نهجنا هو بناء جسور التعاون مع دول العالم

رئيس الإمارات:

أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مساء الجمعة، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تعزيز الشراكة التنموية الطموحة بين الإمارات وإثيوبيا، مؤكد أن بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم هو نهج دولة الإمارات.

وكتب الرئيس الإماراتي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": " سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما".

وأضاف: "بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع".

ووصل الرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وذكرت وكالة "وام" أنه كان في مقدمة مستقبلي الرئيس لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا فيما أطلقت المدفعية واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيبا بالزيارة.

وكانت قد رافقت الطائرة الرئاسية لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيبا به.

ثان زيارات الرئيس الإماراتي لإثيوبيا

تعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى إثيوبيا هي الثانية منذ تولي آبي أحمد مهام منصبه؛ حيث كانت الزيارة الأولى في 15 يونيو 2018.

ووقعت الدولتان خلال نفس الزيارة 7 مذكرات تفاهم في مجالات عدة تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.