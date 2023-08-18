المجلس الاستشاري النمساوي: الحرب الأوكرانية خلف تداعيات سلبية على الأوضاع في البلاد

أكد رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، على ضرورة تناول الموضوعات المتعلقة بالحد من التوترات في أوروبا، موضحاً أن الحرب في أوكرانيا خلف تداعيات سلبية علي الأوضاع في النمسا.

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، خلال لقائه عبر خاصية “زووم” لشاشة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، لدينا مستويات كثيرة من التعاون مع ألمانيا بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن كثير من التعاون الاقتصادي لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية.

كما أكد رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، أنه حتى الآن لا توجد مبادرات سلام ولا رغبة حقيقية لبدء المفاوضات السلمية لتسوية أزمة أوكرانيا.

وكان أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية أوروزخين التي كانت تمثل نقطة قوة لروسيا.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته أحرزت تقدما إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك قالت كييف، إنها استعادت السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه بناء زخم لتقدمها جنوبًا في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف، بحسب وكالة رويترز.

كما صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الأوكراني، أندريه كوفاليوف، للتلفزيون الأوكراني بأن هناك قتالًا عنيفًا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد وحول قرية في الشرق ليست بعيدة عن باخموت.

وتابع: "نفذ العدو عمليات هجومية فاشلة في منطقة سينكيفكا في منطقة خاركيف وبودانيفكا في دونيتسك، وتدور معارك عنيفة هناك"، وأضاف "في اتجاه باخموت تواصل القوات الدفاعية (الأوكرانية) تنفيذ عمليات هجومية جنوبي باخموت".