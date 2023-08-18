الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المجلس الاستشاري النمساوي: الحرب الأوكرانية خلف تداعيات سلبية على الأوضاع في البلاد

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أكد رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، على ضرورة تناول الموضوعات المتعلقة بالحد من التوترات في أوروبا، موضحاً أن الحرب في أوكرانيا خلف تداعيات سلبية علي الأوضاع في النمسا.

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، خلال لقائه عبر خاصية “زووم” لشاشة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، لدينا مستويات كثيرة من التعاون مع ألمانيا بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن كثير من التعاون الاقتصادي لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية.

 كما أكد رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، أنه حتى الآن لا توجد مبادرات سلام ولا رغبة حقيقية لبدء المفاوضات السلمية لتسوية أزمة أوكرانيا.

وكان أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية أوروزخين التي كانت تمثل نقطة قوة لروسيا.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته أحرزت تقدما إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك قالت كييف، إنها استعادت السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه بناء زخم لتقدمها جنوبًا في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف، بحسب وكالة رويترز.

كما صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الأوكراني، أندريه كوفاليوف، للتلفزيون الأوكراني بأن هناك قتالًا عنيفًا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد وحول قرية في الشرق ليست بعيدة عن باخموت.

وتابع: "نفذ العدو عمليات هجومية فاشلة في منطقة سينكيفكا في منطقة خاركيف وبودانيفكا في دونيتسك، وتدور معارك عنيفة هناك"، وأضاف "في اتجاه باخموت تواصل القوات الدفاعية (الأوكرانية) تنفيذ عمليات هجومية جنوبي باخموت".

رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية اوروبا النمسا أوكرانيا

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لأمن البحر الأحمر لكشف لغز العثور على جثتين

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

لاعب عربى بالبطولة العربية للجودو: لم أر مثل بطولة العلمين طوال مسيرتى

ضبط عصابة للنصب على رواد الـ "فيسبوك" بالأميرية

بعد نجاح حفله بالعلمين.. "حكيم": يا ريت نعمل مهرجانات فنية فى كل محافظة

الحاصلة على ذهبية البطولة العربية للجودو: "سعيدة إنّى شرفت بلدى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس