ألمانيا.. مطالب بتزود كييف بصواريخ توروس فى أسرع وقت

دعت لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني، اليوم الجمعة، إلى تزويد كييف بصواريخ توروس الألمانية المجنحة في أسرع وقت ممكن، فيما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن أن تقديم أي مساعدة عسكرية لأوكرانيا من جانب شركائها يسرّ برلين.

وقالت رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني، ماري أجنيس شتراك زيمرمان، في تصريحات نقلتها "إيه أر دي"، إنه من الضروري تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس الألمانية المجنحة بأسرع وقت ممكن.

وأضافت “زيمرمان”: "نقوم بحل هذه المسألة ويجب أن ننهيها بسرعة"، مؤكدة أن مهمة إقناع من يعارض توريد هذه الصورايخ إلى كييف، مسئولية السياسيين، حسبما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية.

واختتم: "إذا قمنا بتفسير الغرض من هذا السلاح وأنه ليس لدينا الوقت لمناقشته خلال أشهر طويلة، لأنه يتم قتل الناس كل يوم.. أعتقد أنه ستكون هناك أغلبية يمكنها فهم ذلك".