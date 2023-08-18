الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرى" و"فاو" تستعرضان سبل تحسين عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تواصل وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع عدة جهات وهيئات دولية منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تنفيذ خطة مشروعات لتحديث نظم الرى بالرش والتنقيط بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وأيضا تنفيذ عدة برامج لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى محافظات الصعيد خاصة.

فى الإطار ذاته، عقد الدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا مع مسئولى منظمة "الفاو"، وذلك لمناقشة واستعراض نتائج الزيارة التى تمت لعدد من محافظات الصعيد وهى "قنا - سوهاج – أسيوط"، بهدف تحديد الترع وزمامات تطوير الرى والرى الحديث بنظام نقطة الرفع الواحدة ضمن مشروع تحديث تقنيات الرى، وذلك لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر.

تعزيز دخل المزارعين وزيادة الربحية وتنويع سبل عيشهم

دعم المزارعين

ويستهدف المشروع المنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تحسين معيشة المزارعين وتمكين المنتفعين منهم أصحاب الحيازات الصغيرة من تعزيز دخلهم وزيادة الربحية وتنويع سبل عيشهم لتحقيق حياة أفضل لهم، وذلك عبر عقد العديد من البرامج وورش العمل والزيارات الحقلية.

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