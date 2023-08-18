الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بالترويج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا بالشرقية

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت من رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لترويج المواد المخدرة، وأمكن ضبط القائمين على إدارته "شخصان، مقيمان بالشرقية" وبحوزتهما "1100 أمبول مؤثر لأحد العقاقير- 30000 قرص وأمبول أدوية مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر- 3200 قرص مخدر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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