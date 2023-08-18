الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفلات غنائية وأنشطة ترفيهية.. "القاهرة الإخبارية" ترصد أجواء مهرجان العلمين

الاحتفالات في العلمين
الاحتفالات في العلمين

رصدت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أجواء الاحتفالات في مدينة العلمين الجديدة، وحفلات المهرجان الترفيهي وأبرز فعالياته.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن أجواء المهرجان حماسية، حيث تتمتع مدينة العلمين الجديدة بمقومات عديدة ومختلفة.

وأضافت: "إننا اليوم على موعد مع حفل صوت مصر أنغام لتغني باقة من أفضل أغانيها للجمهور من مختلف دول العالم، مؤكدة أن كل الموجودين في مهرجان العلمين يستمتعون بالحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية".

وتابعت: "حفل الفنانة أنغام سيتم بثه على شاشات التليفزيون، وننتظر عددًا من الحفلات على مدار الأيام المتبقية من مهرجان العلمين".

واستكملت: "ننتظر العديد من الحفلات أبرزها حفل الرابر العالمي راس، وحفلات عدد من الفرق المصرية مثل كايروكي، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية".

وأشارت إلى أن اليوم ختام البطولة العربية للجودو، التي شارك بها أكثر من 60 ناديًا من الوطن العربي، مضيفة: "خلال الأيام المقبلة سنشهد انطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية بمشاركة أكثر من 100 لاعب من المصنفين دوليًا، بالإضافة إلى تحدي التجديف، وبعد ساعات قليلة ينطلق سباق السيارات".

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