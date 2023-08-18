كشف لغز سرقة أموال من مقر شركة بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط متهم بسرقة أموال من دخل خزينة محل عمله بأحد الشركات في المقطم.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بضبط “أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم" لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته "طبنجة صوت- عدد من الطلقات لذات العيار".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.