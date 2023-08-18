الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تل أبيب.. الإسكندرية 1954".. رواية جديدة لـ عماد مدين عن دار العين

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع رواية "تل أبيب.. الإسكندرية 1954 للروائي عماد مدين.

وقال عماد مدين عن روايته: "روايتي تل أبيب.. الإسكندرية تحكي عن شاب يهودي يعيش في الإسكندرية ويرتكب جريمة تكون سببًا في سفره لتل أبيب، ولكن بعد ما يقرب من ربع قرن يعود مرة أخرى للبحث عن حبيبته".

وأضاف مدين، في تصريح خاص لـ"الدستور": "الرواية بتستعرض شكل الحياة وتطوراتها في المجتمع المصري والكيان الصهيوني في الفترة من منتصف الخمسينيات حتى نهاية السبعينيات من القرن الماضي".

ومن أجواء الرواية نقرأ "أخيرًا، وجد نفسه في الإسكندريَّة، مدينة الرب، كما يحب تسميتها، تلك المدينة التي لا تنام، ويعشق أهلها البحر والفن والطعام، وربما هذا ما يفسِّر وجود مطعم أو عربة فول أو كبدة بين كل محل وآخر، أبواب المحلات والمطاعم مفتوحة دائمًا كقلوب أهلها، ولتحيا هنا عليك أن تكون مصورًا بارعًا وذا أذن موسيقيَّة لتستوعب الفن من حولك، جميلة في الصباح كفتاة في مقتبل العمر، وساحرة في الليل كامرأة توقعك في حيرة بين جمال جسدها ورجاحة عقلها، تتسلَّل إلى قلبك فتأخذك إلى عالمها وتفرض عليك عاداتها وطباعها ولهجتها، تمثال سعد زغلول يوشك على الحركة من شدة نبض الحياة حوله، أغاني أحمد عدويَّة تصنع حالة من البهجة في النهار وأغاني الست التي تستمع إليها كخلفية الأحداث اليومية (تسلطن) في المساء".

عماد مدين هو روائي مصري حصل على ماجستير في إدارة الأعمال، صدر له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "عذر شرعي"، ورواية "الحصان الوردي"، ورواية "حشيش مصر".

كما شارك فيلمه القصير "الوجار" في مهرجانات للأفلام القصيرة.

غلاف الرواية
غلاف الرواية
دار العين للنشر والتوزيع تل أبيب الإسكندرية عماد مدين صدر حديث ا

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