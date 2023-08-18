روسيا تستدعى سفير مولدوفا لدى موسكو احتجاجًا على طرد دبلوماسييها

علّقت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، على قرار مولدوفا بتخفيض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن أنه تم استدعاء سفير مولدوفا إلى وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، وتم إبلاغه باحتجاج الجانب الروسي على قرار تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "موسكو تمنع دخول عدد من المسئولين المولدوفيين إلى البلاد، ردا على تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية".

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت، في تصريحات سابقة، أن طرد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا سيكون له عواقب على العلاقات الثنائية، وسيؤثر على مواطني البلدين، الذين ستتراجع فرصهم بتلقي المساعدة القنصلية في الوقت المناسب.

مولدوفا تطلب من 45 دبلوماسيًا وموظفًا روسيًا مغادرة البلاد

تجدر الإشارة إلى أن 45 شخصا من طاقم الدبلوماسيين الروس غادروا مولدوفا، بعد طردهم، طبقا لقرار حكومي بتقليص عدد المسئولين الذين يمكن لروسيا تعيينهم في العاصمة كيشيناو.

وفي وقت سابق من شهر يوليو المنصرم، صرّح نيكولاي بوبيسكو، وزير خارجية مولدوفا، بأن الدولة قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس المعتمدين في جمهورية مولدوفا، وذلك بعد ورود تقارير، نشرتها وسائل إعلام استقصائية دولية، أشارت إلى أنشطة التجسس غير القانونية المزعومة، من جانب أفراد المخابرات الروسية.

وردت الخارجية الروسية، آنذاك، بأن روسيا لن تترك قرار مولدوفا بخفض عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد دون إجابة، حيث يمثل ذلك خطوة أخرى من قبل كيشيناو لتدمير العلاقات الثنائية.