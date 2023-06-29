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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مولدوفا تتهم روسيا بالسعى لزعزعة الاستقرار فى البلاد

وزارة الخارجية المولدوفية
وزارة الخارجية المولدوفية

اتهمت وزارة الخارجية المولدوفية روسيا بالسعي لزعزعة الاستقرار في الجمهورية.

 

وقالت الخارجية المولدوفية في بيان لها، يوم الأربعاء، إن "العلاقات المولدوفية – الروسية تضررت بشكل ملحوظ عندما بدأت روسيا بالعدوان العسكري ضد أوكرانيا".

 

وأضافت أن "السلطات المولدوفية لا تزال تعتزم التصدي لأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار والموجهة ضد بلادنا".

 

وجاء ذلك ردا على تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي قالت إن سلطات مولدوفا "تتبع نهجا راميا إلى تدمير العلاقات الروسية – المولدوفية وعرقلة الاتصالات الإنسانية بين الشعبين.

 

وصدرت تصريحات زاخاروفا تعليقا على إعلان سلطات مولدوفا أنها تدرس إمكانية تقليص عدد الدبلوماسيين الروس في الجمهورية.

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