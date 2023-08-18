الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

التعليم: فوز طلاب مدرسة نور للغات بالمركزين الرابع والخامس على مستوى العالم في المسابقة الدولية "Robot challenge world 2023"

التربية والتعليم
التربية والتعليم

فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم الموهوبين والمتفوقين والنابغين وتشجيعهم وتنمية مهاراتهم لخلق جيل قادر على المنافسة، شاركت (مدرسة نور للغات)، التى تعد إحدى مدارس مجموعة 30 يونيو، في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين، حيث حصل الفريق الأول من الطلاب المصريين على بالمركز الرابع عالميًا، والفريق الثاني حصل على المركز الخامس.

وأوضحت الوزارة أن مدرسة نور للغات شاركت فى المسابقة، تحت إشراف رئيس قسم التطبيق التكنولوجي والربط بين المناهج (steam)، حيث تمكن الفريق الأول المكون من الطلاب (ملك أحمد فتحي، مريم أحمد فتحي، محمد عمرو محمد دياب) من اجتياز المنافسات، وتحقيق المركز الرابع على مستوى ١٦ فريق مثل ٢٤ دولة، بينما فاز الفريق الثاني المكون من الطلاب (يوسف رامي عادل، ومهند احمد عفت) بالمركز الخامس على مستوى العالم على مستوى١٢ فريق مثلوا ١٢ دولة مشاركة.

وجدير بالذكر أن الفريق الأول بالمدرسة فاز بالمركز الرابع، والفريق الثاني فاز بالمركز الثانى على مستوى محافظات مصر في فئة Puck Collect‏ ‏(Junior) في النهائيات المحلية لمسابقة "تحدي الروبوت المصري 2022"، والتي أقيمت في 14 أكتوبر 2022 في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، مما أهلهم لتمثيل مصر في النهائيات الدولية لمسابقة تحدي الروبوت المقامة في الصين، خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2023.

التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم والتعليم الفني الطلاب المصريين المركز الخامس المركز الرابع دعم الموهوبين طلاب مدرسة

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