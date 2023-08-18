"القادسية الكويتي" يتوج بذهبية الفرق بالبطولة العربية للجودو بالعلمين

انتهت منافسات البطولة العربية للجودو والمقامة حاليا في مدينة العلمين، بتتويج فريق القادسية الكويتي بالمباراة النهائية، على حساب فريق إمام المتقين العراقي، وسلّم رئيس الاتحاد المصري للجودو مرزوق علي الجوائز للفائزين .

وشارك في البطولة العربية للجودو 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وشهدت البطولة منافسات قوية للغابية بين جميع اللاعبين، وحقق لاعبو مصر، نتائج أكثر من رائعة خلال البطولة .

وحصد فريق وادي دجلة الميدالية البرونزية، بعد الفوز على فريق الخيطان الكويتي، في مباراة تحديد المركز الثالث، بالبطولة العربية للجودو المقامة في مدينة العلمين الجديدة .

وشهدت منافسات الأمس تفوقا ملحوظا للاعبين المصريين، وجاءت النتائج كالتالي :

توج يوسف الكسار لاعب المؤسسة العسكرية الميدالية الذهبية في منافسات وزن 66 كيلو، بعد الفوز على حسن المغربي، في نهائي البطولة العربية للجودو، المقامة في مدينة العلمين الجديدة .

وفاز عمر قداح، لاعب نادي هليوبوليس، بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 66 كيلو، بعد الفوز على الكويتي علي هاني، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصد عمر حسين، لاعب نادي المؤسسة العسكرية الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 55 كيلو، في المباراة النهائية.

كما فاز عمر حسين على الجزائري أيمن هزيل، بعد مباراة ماراثونية واستحق الفوز الميدالية عن جدارة .

- مازن التوني يحصد الميدالية الذهبية في منافسات وزن 90 كيلو

فيما حصد مازن التوني، لاعب نادي وادي دجلة، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 60 كيلو بعد الفوز على فواز أمين منصور، لاعب القادسية الكويتي .

وحصدت رقية عبد العزيز، لاعبة نادي المؤسسة العسكرية، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 57 كيلو، بعد الفوز على إسراء إسماعيل، في المباراة النهائية بالبطولة العربية للجودو المقامة بمدينة العلمين الجديدة.

وتوج يوسف أحمد، لاعب نادي المؤسسة العسكرية، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 50 كيلو، بعد الفوز خلال مباراته ضد علي الرامزي، لاعب نادي القادسية الكويتي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصد ياسين سعيد، لاعب نادي هليوبوليس الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 50 كيلو، بعد الفوز على حسين علي في المباراة النهائية بالبطولة العربية للجودو، المقامة في مدينة العلمين الجديدة .

توجت فاطمة فتحى بالمركز الأول و الميدالية الذهبية، وحققت سما هنداوي المركز الثالث و الميدالية البرونزية .

وأسفرت نتائج وزن تحت 44 كجم ، لمنافسات الناشئين بالبطولة العربية ، عن حصد الثنائي المصري حبيبة على و أروى محمد ذهبية و برونزية .