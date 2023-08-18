الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب سيدات الطائرة يواجه الكاميرون فى بطولة إفريقيا

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة

يسعى منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة لمواصلة انتصاراته، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يواجه منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور في الثامنة مساء اليوم بصالة بابوسي بمدينة ياوندي في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في بطولة إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 16 إلى 25 أغسطس 2023.

الفائز في مباراة اليوم سينفرد بقمة المجموعة الأولى بعد أن حقق كل فريق انتصارين حتى الآن، حيث فاز منتخب مصر على الجزائر ومالي بنتيجة واحدة 3- صفر، وفاز منتخب الكاميرون على بوروندي ونيجيريا أيضا بنتجية واحدة 3 – صفر.

وتقام اليوم خمس مباريات أخري ففي المجموعة الأولى، يلتقي منتخبا نيجيريا وبوروندي في الثانية ظهرا ومنتخبا الجزائر ومالي في السادسة مساء.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخبا رواندا وبوركينا فاسو في الواحدة ظهرا ومنتخبا كينيا وأوغندا في الثالثة بعد الظهر، وأخيرا يلتقي منتخبا المغرب وليسوتو في الرابعة عصرا.

ويقود منتخب مصر عماد نوار المدير الفني ومعه سيد طه المدرب العام، وتضم قائمة اللاعبات كلا من: دعاء محمد ودانا شوقي ومايا ممدوح ودعاء غباشي وداليا مرشدي ومريم متولي وآية خالد ومي غزال وندا وليد وايسل ناديم وندا معوض وسارة أمين وسابين عابد وزينة العالمي.

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات منتخب مصر منتخب الكاميرون الجزائر نيجيريا

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