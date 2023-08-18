بث حفل أنغام بمهرجان العلمين على شاشة "الحياة".. الليلة

أعلنت شبكة تليفزيون "الحياة"، عرض حفل الفنانة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك مساء اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساءً.

وتذيع شبكة تليفزيون "الحياة" حفلات الفنانين بمهرجان العلمين يوميًا في تمام العاشرة مساءً، حيث عرضت حفلات كل من: محمد منير، تامر حسني، نانسي عجرم، أحمد سعد، مدحت صالح، ريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث شهد منذ بداية فعالياته، يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

368330087_857436319079379_1311973847685378066_n