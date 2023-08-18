الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بث حفل أنغام بمهرجان العلمين على شاشة "الحياة".. الليلة

انغام
انغام

أعلنت شبكة تليفزيون "الحياة"، عرض حفل الفنانة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك مساء اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساءً.

وتذيع شبكة تليفزيون "الحياة" حفلات الفنانين بمهرجان العلمين يوميًا في تمام العاشرة مساءً، حيث عرضت حفلات كل من: محمد منير، تامر حسني، نانسي عجرم، أحمد سعد، مدحت صالح، ريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث شهد منذ بداية فعالياته، يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

368330087_857436319079379_1311973847685378066_n
368330087_857436319079379_1311973847685378066_n
18422634721691425399
18422634721691425399
الفنانة انغام بمهرجان العلمين تليفزيون الحياة شبكة تليفزيون الحياة ريهام عبدالحكيم لوطن العربي مساء اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

غدا.. نظر دعوى الإفراج عن "شيري هانم وزمردة" لقضائهما أكثر من نصف المدة

بالأسماء.. 13 مصابًا فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الدولى

مصرع سيدتين وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق الساحل بمطروح

29 رحلة بالون طائر تحلق بـ700 سائح فى سماء الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس