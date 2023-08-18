الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: تأسيس 221 شركة بـ143.40 مليون جنيه خلال مايو الماضى

وزيرالاتصالات
وزيرالاتصالات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، عن استحواذ القطاع على عدد 221 شركة جديدة تم تأسيسها خلال شهر مايو الماضي برأسمال بلغت قيمته 143.40 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس عدد 174 شركة خلال نفس الفترة من العام 2020 برأسمال قيمته 97.10 مليون جنيه.

 

 

 

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الشركات توزعت كالتالي: 182 شركة استحوذ عليها قطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 124.85 مليون جنيه، ونحو 37 شركة في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 13.52 مليون جنيه، وأخيرًا شركتان في قطاع الاتصالات برأسمال قيمته 5.03 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه في المقابل، توزعت الشركات خلال مايو 2022 كالتالي: 131 شركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 69.46 مليون جنيه، ونحو 38 شركة في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 27.22 مليون جنيه، ونحو 5 شركات في قطاع الاتصالات.

وأشار التقرير إلي أن شهر أبريل السابق عليه شهد تأسيس نحو 116 شركة جديدة برأسمال قيمته 110.16 مليون جنيه وتوزعت كالآتي 79 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 105.76 مليون جنيه، ونحو 34 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم براسمال قيمته 4.24 مليون جنيه ونحو 3 شركات بقطاع الاتصالات.

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

غدا.. نظر دعوى الإفراج عن "شيري هانم وزمردة" لقضائهما أكثر من نصف المدة

بالأسماء.. 13 مصابًا فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الدولى

مصرع سيدتين وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق الساحل بمطروح

29 رحلة بالون طائر تحلق بـ700 سائح فى سماء الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس