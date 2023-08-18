الاتصالات: تأسيس 221 شركة بـ143.40 مليون جنيه خلال مايو الماضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، عن استحواذ القطاع على عدد 221 شركة جديدة تم تأسيسها خلال شهر مايو الماضي برأسمال بلغت قيمته 143.40 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس عدد 174 شركة خلال نفس الفترة من العام 2020 برأسمال قيمته 97.10 مليون جنيه.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الشركات توزعت كالتالي: 182 شركة استحوذ عليها قطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 124.85 مليون جنيه، ونحو 37 شركة في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 13.52 مليون جنيه، وأخيرًا شركتان في قطاع الاتصالات برأسمال قيمته 5.03 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه في المقابل، توزعت الشركات خلال مايو 2022 كالتالي: 131 شركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 69.46 مليون جنيه، ونحو 38 شركة في قطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 27.22 مليون جنيه، ونحو 5 شركات في قطاع الاتصالات.

وأشار التقرير إلي أن شهر أبريل السابق عليه شهد تأسيس نحو 116 شركة جديدة برأسمال قيمته 110.16 مليون جنيه وتوزعت كالآتي 79 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 105.76 مليون جنيه، ونحو 34 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم براسمال قيمته 4.24 مليون جنيه ونحو 3 شركات بقطاع الاتصالات.