النصر يواجه التعاون والوحدة يستضيف الشباب.. مباريات الدورى السعودى اليوم

يستضيف فريق النصر نظيره التعاون، في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مرسول بارك، في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويطمح النصر لتحقيق أول انتصاراته في الموسم الجديد للمسابقة، بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام الاتفاق، بهدفين لهدف، في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وسيعول النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، على جهود وخدمات نجومه وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي تاليسكا، والإيفواري سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

أما التعاون، فيرغب هو الآخر في حصد أول انتصاراته في المسابقة بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام مضيفه الفتح بهدف لمثله.

وسيعول التعاون، بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، على جهود كل من الكاميروني لياندر تاوامبا، والبرازيليين فلافيو وماتيوس كاسترو، والإسباني ألفارو ميدران، والمغربي أشرف المهديوي، وأحمد باحسين.

وعلى جانب آخر، يحل فريق الشباب ضيفًا على الوحدة في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة الثانية للدوري.

وكان الشباب قد استهل مشواره في الدوري، بالتعادل مع ضيفه الأخدود، بهدف لمثله، بينما سقط الوحدة، في فخ الخسارة أمام الرياض، بهدف دون رد.

وقد تشهد مباراة اليوم الظهور الأول للسنغالي حبيب ديالو مع فريقه الجديد الشباب بعد الانضمام لصفوفه قادمًا من ستراسبورج الفرنسي.

ومن المتوقع أن يقود ديالو هجوم الشباب إلى جانب كل من عبدالإله الشمري وتركي العمار، كما سيعول الفريق على جهود وخدمات كل من لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيجا، وزميله الكولومبي جوستافو كويلار.

وعلى جانب آخر، من المتوقع أن يشارك النيجيري أوديو إيجالو للمرة الأولى مع الوحدة في مباراة اليوم، منذ انضمامه للفريق بعد فسخ تعاقده مع الهلال.

وقد يقود إيجالو هجوم الوحدة في مباراة الشباب إلى جانب كل من عبدالعزيز نور وحسين العيسي والبرازيلي إنسولومو.

وفي بقية المواجهات، يستضيف الأخدود نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، في السادسة مساءً، بينما يحل الاتفاق الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، ضيفًا على الحزم بملعب نادي الحزم في الرس.